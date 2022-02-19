أوكرانيا: أميركا أطلعتنا على خطط الغزو الروسي.. ومستعدون

فيما تزداد الأوضاع سخونة على حدود أوكرانيا، عبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم السبت عن امتنانه لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن لإطلاع بلاده على تقييمات وبيانات إضافية بخصوص "خطط روسيا العدوانية".

إلى هذا، أعلن وزير الخارجية الأوكراني السبت أن بلاده تستعد للتعامل مع "كل السيناريوهات المحتملة"، فيما تؤكد الولايات المتحدة أن موسكو تخطط لغزو وشيك للبلد المجاور.

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وقال للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ميونيخ بعد سؤاله عن أحدث تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قال إنه متأكد من غزو روسي وشيك لأوكرانيا "نستعد لكل السيناريوهات المحتملة".

خطر متزايد

ففي مواجهة الخطر المتزايد من تحول هذه الأزمة إلى صراع مسلح في قلب أوروبا، عقد وزراء خارجية مجموعة السبع اجتماعا استثنائيا ظهر السبت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

ولم يلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رحلته المقررة إلى ميونيخ رغم التوتر المتصاعد ومن المقرر أن يلقي كلمة خلاله ويعقد محادثات مع العديد من القادة.

حشد روسي ضخم

يشار إلى أن روسيا حشدت ما يقدر بنحو 150 ألف جندي من قواتها بما في ذلك حوالي 60% من إجمالي قوات روسيا البرية قرب الحدود الأوكرانية.

ويصر الكرملين على عدم وجود أي خطط لغزو أوكرانيا.

لكن موسكو طالبت الولايات المتحدة وحلفاءها بأن يبقوا أوكرانيا والجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى، خارج الناتو، وعدم نشر أسلحة في أوكرانيا وكذلك سحب قوات الحلف من أوروبا الشرقية.