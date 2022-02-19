البنتاغون: نصف القوات الروسية قرب أوكرانيا تستعد للهجوم
أعلن مسؤول في البنتاغون الجمعة أن أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية، لافتاً إلى أن مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها روسيا في هذا البلد "بدأت".
وقال المسؤول طالباً عدم كشف هويته إن الولايات المتحدة التي تقدر عدد القوات الروسية المنتشرة حالياً شمال أوكرانيا وشرقها وجنوبها بأكثر من 150 ألف جندي، رصدت منذ الأربعاء تحركات لقوات روسية باتجاه الحدود، وفق فرانس برس.
كما أضاف أمام صحافيين أن "ما بين 40% إلى 50%" من تلك القوات اتخذت "وضعية هجومية (...) لقد انتشرت في نقاط تجمع تكتيكية في الساعات الثماني والأربعين المنصرمة".
يشار إلى أن نقاط التجمع التكتيكية هي مناطق قريبة من خط الجبهة تتجمع فيها وحدة عسكرية قبل شن هجوم.
125 كتيبة عسكرية
كذلك كشف أنه كانت لدى موسكو الجمعة 125 كتيبة عسكرية قرب الحدود الأوكرانية مقارنة بـ60 كتيبة في الأوقات العادية و80 كتيبة في أوائل فبراير.
وأشار إلى أن ارتفاع وتيرة الاشتباكات بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية، والتصريحات التحريضية التي يطلقها الكرملين وزعماء انفصاليون موالون لروسيا بشأن الوضع في منطقتي دونباس ولوغانسك الناطقتين بالروسية، تتوافق مع "حملة زعزعة استقرار أوكرانيا الجارية حالياً".
يذكر أن واشنطن تحذر منذ أسابيع من أن روسيا ستختلق حادثاً ما على الحدود الأوكرانية لتبرير غزو جارتها، وهو ما تنفيه موسكو.
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