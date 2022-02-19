الدول السبع: الحشد الروسي حول أوكرانيا غير مبرر

عبرت الدول الصناعية السبع الكبرى عن القلق البالغ من التهديد العسكري الروسي حول أوكرانيا، ووصفته بأنه "غير مبرر".

وقالت في بيان نشرته وزارة الخارجية الألمانية "الحشد غير المبرر للقوات العسكرية الروسية وهو أكبر انتشار في القارة الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة ويشكل تحديا للأمن العالمي والنظام الدولي".

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وأشارت في بيان إلى قلقها البالغ أيضا من الحشد العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم وفي روسيا البيضاء.

دعت لسحب القوات

ودعت الدول السبع، روسيا إلى اختيار طريق الدبلوماسية وتهدئة التوترات وسحب القوات العسكرية من محيط حدود أوكرانيا.

كما أكدت التزامها بمواصلة الحوار مع روسيا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل أمن أوروبا والحد من المخاطر وبناء الثقة. ودعت الدول السبع روسيا لخفض التصعيد والوفاء بالتزاماتها في تنفيذ اتفاقيات مينسك، مؤكدة التزامها "الراسخ" بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا ومياهها الإقليمية.

حشد قرب الحدود

يشار إلى أن روسيا حشدت ما يقدر بنحو 150 ألف جندي من قواتها بما في ذلك حوالي 60% من إجمالي قوات روسيا البرية قرب الحدود الأوكرانية.

ويصر الكرملين على عدم وجود أي خطط لغزو أوكرانيا.

لكن موسكو طالبت الولايات المتحدة وحلفاءها بأن يبقوا أوكرانيا والجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى، خارج الناتو، وعدم نشر أسلحة في أوكرانيا وكذلك سحب قوات الحلف من أوروبا الشرقية.