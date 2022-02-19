رئيس أوكرانيا: لا أعرف ماذا يريد بوتين.. أريد لقاءه

بينما يشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تدريبات نووية لقواته، عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت لقاء بوتين بهدف منع أي غزو روسي لبلاده. وقال "لا أعرف ما الذي يريده الرئيس الروسي.. لهذا السبب، أقترح بأن نلتقي.. فلسنا بحاجة لحرب عالمية ثالثة".

"نريد دعما أميركيا"

في ذات الوقت، أكد الرئيس الأوكراني حاجة كييف لدعم عسكري من أميركا لمواجهة تهديدات روسيا، مضيفا خلال مؤتمر ميونيخ للأمن أنّ على القوى الغربية التخلّي عن سياسة "مهادنة" موسكو.

مادة اعلانية

وقال "تلقت أوكرانيا ضمانات أمنية للتخلي عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم.. لا نملك أسلحة.. لكن لدينا الحقّ في المطالبة بتغيير سياسة المهادنة إلى أخرى تضمن الأمن والسلام".

الانضمام للناتو وفق جدول زمني

فيما طالب بإطار زمني "واضح" لانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي، في ظل تزايد المخاوف من غزو محتمل لبلاده من قبل روسيا التي ترفض بشدة انضمام كييف إلى التحالف العسكري الغربي.

سبق زيلنسكي وزير خارجية أوكرانيا في تأكيده أن بلاده تستعد للتعامل مع "كل السيناريوهات المحتملة".

وقال دميترو كوليبا للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ميونيخ بعد سؤاله عن أحدث تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قال إنه متأكد من غزو روسي وشيك لأوكرانيا "نستعد لكل السيناريوهات المحتملة".

حشد روسي ضخم

يشار إلى أن روسيا حشدت ما يقدر بنحو 150 ألف جندي من قواتها بما في ذلك حوالي 60% من إجمالي قوات روسيا البرية قرب الحدود الأوكرانية.

ويصر الكرملين على عدم وجود أي خطط لغزو أوكرانيا.

لكن موسكو طالبت الولايات المتحدة وحلفاءها بأن يبقوا أوكرانيا والجمهوريات السوفيتية السابقة الأخرى، خارج الناتو، وعدم نشر أسلحة في أوكرانيا وكذلك سحب قوات الحلف من أوروبا الشرقية.