الصين: سياسة توسع الناتو عفا عليها الزمن
تجنب اندلاع حرب باردة جديدة في العالم
بعد التوترات الأخيرة، شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، على أن على أوكرانيا أن تكون جسرا للسلام بين الشرق والغرب.
وأضاف في كلمة، السبت، بمؤتمر ميونيخ للأمن تهيمن عليه الأزمة الأوكرانية، أن سياسة توسع الناتو عفا عليها الزمن.
خارطة طريق تفكك الأزمة
كما شدد على أن موقف بلاده ثابت بدعم استقلال أوكرانيا، مع التأكيد على وجوب التوصل لخارطة طريق تفكك الأزمة.
وتابع يي أنه لا يمكن أن تضمن دولة أمنها على حساب سيادة دولة أخرى، بل يجب إقامة علاقات دولية على أساس عدم التدخل في شؤون الدول.
كذلك رأى أنه يجب تجنب اندلاع حرب باردة جديدة، موضحاً أن من غير المنطقي فرض دولة عظمى نفسها فوق القوانين الدولية.
آلاف الجنود الروس
ويأتي مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي وسط مخاوف غربية من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، فقد نشرت موسكو نحو 100 ألف جندي على الحدود مع الجارة، ما أشعل التوتر بين البلدين.
كما أظهرت صور بالأقمار الصناعية، وفق شركة الصور الأميركية ماكسار، نشاطا عسكريا في مواقع متعددة عبر بيلاروسيا وشبه جزيرة القرم وغرب روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
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