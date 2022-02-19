العاصفة يونيس تجتاح أوروبا.. وتقتل 8 على الأقل

ضربت عاصفة قادمة من المحيط الأطلسي شمال غربي أوروبا الجمعة مصحوبة برياح شديدة بلغت‭‭ ‬‬حوالي 196 كيلومتراً في الساعة، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف وتدمير سقف ساحة في لندن.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن العاصفة يونيس، التي تشكلت في وسط المحيط الأطلسي وانطلقت من جزر الأزور باتجاه أوروبا، تشكل خطراً على الحياة.

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كما أظهرت صور لرويترز أن العاصفة ضربت غرب إنجلترا ووصلت إلى اليابسة في كورنوال حيث ضربت الأمواج الساحل.

ولقيت امرأة حتفها في لندن عندما اصطدمت سيارة كانت تستقلها في شجرة، وتوفي رجل في مركبة في ليفربول بسبب الحطام المتطاير. ولقي رجل آخر حتفه بعد اصطدام مركبته بشجرة سقطت في مقاطعة هامبشير جنوب إنجلترا.

إلى ذلك تم إلغاء 436 رحلة جوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد أن بلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة يونيس مستويات قياسية، وفق بيانات شركة سيريوم.

من جهته أعلن وزير الأمن الداخلي داميان هيندز أن القوات البريطانية على أهبة الاستعداد للتعامل مع العواقب الناجمة عن الطقس، مضيفاً: "الجميع على أهبة الاستعداد وفي حالة تأهب".

وفي هولندا، تسبب سقوط أشجار في مقتل 3 أشخاص. وقالت إدارة الإطفاء في أمستردام إن شخصين لقيا حتفهما بسبب سقوط شجرتين في المدينة وثالث في منطقة ديمن القريبة.

كذلك ذكرت قوة شرطة المدينة على تويتر: "لا تخرجوا في الشوارع. الأمر خطير حقاً". وقال متحدث باسم مطار سخيبهول إن المطار ألغى نحو 390 رحلة طيران.

وأعادت المدارس التلاميذ لبيوتهم مبكراً وأُلغيت رحلات القطارات في أنحاء البلاد من الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي (13.00 بتوقيت غرينتش).

أما في بلجيكا، فأطاحت الرياح العاتية برافعة لتسقط على سطح مستشفى، وتوفي رجل بريطاني بعدما دفعته الرياح العاتية من على قاربه في الماء.

وأفادت محطة "آر تي إي" بأن رجلاً لقي حتفه في أيرلندا بعد ما سقطت عليه شجرة أثناء إزالة حطام العاصفة.