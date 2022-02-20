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خلال 24 ساعة.. أكثر من 1500 خرق لوقف النار في شرق أوكرانيا

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من دونيتسك (أرشيفية من فرانس برس)

خلال 24 ساعة.. أكثر من 1500 خرق لوقف النار في شرق أوكرانيا

العربية.نت، وكالات

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أعلن مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا السبت أنهم سجلوا خلال 24 ساعة أكثر من 1500 خرق لوقف إطلاق النار، وهو العدد الأعلى هذا العام.

وقال المراقبون إنهم سجلوا بين مساء الخميس ومساء الجمعة 591 خرقاً في دونيتسك و975 في لوغانسك المجاورة، وهما منطقتان خاضعتان جزئياً لسيطرة انفصاليين مدعومين من موسكو في شرق أوكرانيا.

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كما أظهرت خريطة تفصل الخروقات أن القتال الأعنف يدور حالياً في منطقة تقع في شمال غربي لوغانسك، على بُعد حوالي 20 كلم جنوب شرق مدينة سفرودونتسك التي تسيطر عليها الحكومة.

ازدياد حدة القصف

يذكر أن حدة القصف في النزاع المستمر منذ ثماني سنوات ازدادت هذا الأسبوع، في ظل المخاوف من أن روسيا تمهد لغزو أوكرانيا رداً على تقارب الأخيرة مع الغرب.

وسارع وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي للاختباء السبت عندما سقطت قذائف هاون على بُعد مئات الأمتار عن مكان وجوده بينما كان يتفقد خط الجبهة خلال جولة مع الصحافيين.

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