أوروبا تكشف عن عقوبات ستفرضها على روسيا إذا غزت أوكرانيا

كشفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بعض تفاصيل العقوبات التي ستواجهها موسكو إذا غزت أوكرانيا، قائلة إنه سيتم استبعاد روسيا من الأسواق المالية الدولية وحرمانها من سلع تصدير رئيسية.

ورفض الزعماء الغربيون حتى الآن كشف أي تفاصيل عن الردود التي اتفقوا عليها في حال الغزو الروسي، واستبعدوا فقط الرد العسكري، وتوعدوا بفرض عقوبات اقتصادية على نطاق غير مسبوق.

مادة اعلانية

وقالت فون دير لاين لقناة "ايه.ار.دي" التلفزيونية، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إنه "سيتم مبدئيا عزل روسيا عن الأسواق المالية الدولية".

وأضافت أنه سيتم فرض عقوبات على "جميع السلع التي نصنعها والتي تحتاجها روسيا بشكل ملح لتحديث وتنويع اقتصادها، حيث لنا الهيمنة على نطاق العالم وليس لديهم بديل".

وقالت إنه لن يتم فرض العقوبات إلا بعد أي غزو، رافضة مناشدات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات فورية.

وقالت فون دير لاين، التي ترأس اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، إن اعتماد روسيا على صادرات الوقود الأحفوري هو نقطة ضعفها.

وأضافت "إنها تشكل ثلثي صادراتها، كما تأتي نصف ميزانية روسيا منها".

وقالت إن روسيا بحاجة إلى التحديث و"هذا بشكل دقيق لن يكون ممكنا" إذا تم تطبيق مزيد من العقوبات.

هذا وتعقد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اجتماعا طارئا، اليوم الاثنين، لبحث الأزمة الأوكرانية وسبلِ مواجهتها.

وسُيعقد الاجتماع الطارئ بناء على طلب أوكرانيا، في ظل تصاعد الأزمة والتوتر بين الغرب وروسيا.

هذا وسجلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا انتهاكات واسعة لوقف النار على خط التماس في دونباس شرق أوكرانيا.

ودعت المنظمة الأوروبية إلى سحب الأسلحة الثقيلة من دونباس ووقفِ إطلاق النار فورا، بينما اتهم الانفصاليون الأوكرانيون القوات الحكومية باتخاذ خطوات تصعيدية على خط التماس، والتخطيط للهجوم على مواقعهم بعد تنفيذ قصف مدفعي.