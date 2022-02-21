بريطانيا: غزو روسيا لأوكرانيا مرجح جدا..ونستعد لأسوأ سيناريو

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اليوم الاثنين إن الغزو الروسي لأوكرانيا يبدو "مرجحاً للغاية"، ولكنها اعتبرت أنه يتعين "ممارسة العمل الدبلوماسي" لتفادي الأزمة.

Met @jensstoltenberg @NATO. Diplomacy must be pursued but a Russian invasion of Ukraine looks highly likely. The UK and allies are stepping up preparations for the worst case scenario. We must make the cost for Russia intolerably high. pic.twitter.com/RNXGSaQBAQ — Liz Truss (@trussliz) February 21, 2022

وأضافت تراس في تغريدة على حسابها في "تويتر" بعد لقائها بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ: "تكثّف المملكة المتحدة وحلفاؤها الاستعدادات لأسوأ سيناريو. يجب أن نجعل التكلفة على روسيا باهظة" في حال غزت أوكرانيا.

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من جهتها، عبرت وزيرة الخارجية السويدية آنا ليند اليوم الاثنين عن الاستعداد لفرض عقوبات على روسيا إذا شنت "عدواناً" جديداً على أوكرانيا.

وقالت ليند عبر حسابها على "تويتر" إن الاتحاد الأوروبي "يقف صفاً واحداً ويؤكد على دعمه الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، مضيفةً: "نعمل على زيادة الدعم لأوكرانيا، بينما نقف على أهبة الاستعداد لفرض عقوبات في حال شن عدوان روسي آخر".

United and clear message from today’s EU foreign minister’s meeting: Further Russian aggression against Ukraine would come at massive cost. Unwavering support for 🇺🇦 in defence of European security order. We urge Russia to deescalate and engage in meaningful diplomacy. pic.twitter.com/4nAisofana — Ann Linde (@AnnLinde) February 21, 2022

وقالت ليند في تغريدة لاحقة إن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم يبعث رسالة موحدة وواضحة مفادها أن أي "عدوان روسي آخر على أوكرانيا سيأتي بتكلفة باهظة".

ودعت الوزيرة السويدية موسكو إلى خفض التصعيد والانخراط في جهود دبلوماسية مجدية، مؤكدةً على دعم أوكرانيا "دفاعاً عن النظام الأمني الأوروبي".

وتصاعدت حدّة المعارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا والمدعومين من موسكو منذ ثلاثة أيام في شرق أوكرانيا، وهي منطقة واقعة عند الحدود الروسية الجنوبية الغربية.

ويتّهم الغرب موسكو بحشد 150 ألف جندي عند حدود اوكرانيا استعداداً لشنّ هجوم محتمل على جارتها. وتخشى الدول الغربية من أن يشكل تصاعد حدّة المعارك على خطّ الجبهة ذريعة لروسيا لغزو أوكرانيا.