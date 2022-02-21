صور أقمار صناعية تظهر انتشاراً جديداً لقوات روسية على حدود أوكرانيا

أظهرت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية عمليات انتشار جديدة لقوات روسية ومعدات عسكرية على الحدود الأوكرانية، حسب ما أكدت الأحد شركة "ماكسار" الأميركية للصور.

يأتي ذلك فيما قال شاهد لـ"رويترز" إن دوي انفجار سمع في ساعة مبكرة الاثنين، في وسط مدينة دونيتسك، التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا. ولم يُعرف سبب الانفجار.

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وتظهر صور الأقمار الصناعية "عمليات انتشار ميدانية متعددة جديدة لمعدات مدرعة وقوات" تخرج من مواقع عسكرية موجودة في غابات وحقول على بعد نحو 14 إلى 30 كيلومترا من الحدود الروسية الأوكرانية، على ما قالت شركة "ماكسار" لصور الأقمار الصناعية الأميركية في رسالة بالبريد الإلكتروني.







صور أقمار صناعية تظهر تعزيزات روسية عسكرية على الحدود مع أوكرانيا (ويترز) صور أقمار صناعية تظهر تعزيزات روسية عسكرية على الحدود مع أوكرانيا (ويترز) صور أقمار صناعية تظهر تعزيزات روسية عسكرية على الحدود مع أوكرانيا (ويترز) صور أقمار صناعية تظهر تعزيزات روسية عسكرية على الحدود مع أوكرانيا (ويترز)

وتبيّن هذه الصور الجديدة، التي التقطت الأحد على ما يبدو، مسار مركبات تعبر حقولا مغطاة بالثلوج وتحيطها غابات وطرق، ويمكن أيضا رؤية مبان عدة.

ويشير تحليل صور الأحد وصور أخرى التقطت في 13 فبراير إلى تحركات لقوات ومعدات قرب ثلاثة مواقع في جنوب غرب روسيا، وفقا للشركة التي تتخذ من كولورادو مقرا.







صور أقمار صناعية تظهر تعزيزات روسية عسكرية على الحدود مع أوكرانيا (ويترز) صور أقمار صناعية تظهر تعزيزات روسية عسكرية على الحدود مع أوكرانيا (ويترز) صور أقمار صناعية تظهر تعزيزات روسية عسكرية على الحدود مع أوكرانيا (ويترز) صور أقمار صناعية تظهر تعزيزات روسية عسكرية على الحدود مع أوكرانيا (ويترز)

وقالت "ماكسار": "اليوم معظم وحدات القتال ومعدات الدعم في سولوتي غادرت المكان، ويمكن رؤية الكثير من مسارات المركبات وعدد من قوافل المعدات المدرعة في كل أنحاء المنطقة".

وأضافت "تم أيضا نشر بعض المعدات شرق مدينة فالويكي في روسيا في حقل يبعد نحو 15 كيلومترا شمال الحدود الأوكرانية".

وتابعت الشركة الأميركية: "من جهة أخرى، شوهد عدد من عمليات الانتشار الجديدة على الأرض شمال غرب بيلغورود (حوالي 30 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا)، مع وجود كثير من المعدات والقوات المتمركزة في مناطق الغابات أو بالقرب منها"، مشيرة إلى أن وحدات أخرى "منتشرة في مناطق زراعية و/أو صناعية".

وأعلن مسؤول في البنتاغون، الجمعة، أن أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية، مشيرا إلى أن مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها روسيا في هذا البلد "بدأت".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة رصدت منذ الأربعاء، تحركات لقوات روسية باتجاه الحدود الأوكرانية.

وتحذر واشنطن منذ أسابيع من أن روسيا ستختلق حادثا ما على الحدود الأوكرانية لتبرير غزو جارتها، وهو ما تنفيه موسكو.

وكرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد، التأكيد أن "كل شيء" يشير إلى أن روسيا "توشك على" غزو أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عدة، الأحد، عن مصادر استخبارية لم تسمّها قولها إن الولايات المتحدة تمتلك معلومات مفادها أن الأمر أُعطي إلى قيادات الجيش الروسي لغزو أوكرانيا.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن هذه المعلومات هي التي دفعت الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التأكيد الجمعة أنه "مقتنع" بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قرر مهاجمة أوكرانيا.

ونسبت الصحيفة الأميركية هذه المعلومات إلى مصادر استخبارية غير محددة، من دون أن تنشر أي اقتباسات مباشرة.

ولم يؤكد البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية أو ينفوا هذه المعلومات التي نقلتها أيضا وسائل إعلام أميركية أخرى.

وأعلن مسؤول في البنتاغون الجمعة، أن أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية، مشيرا إلى أن مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها روسيا في هذا البلد "بدأت".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة رصدت منذ الأربعاء، تحركات لقوات روسية باتجاه الحدود الأوكرانية.