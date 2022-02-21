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واشنطن تكشف عن قوائم اغتيالات روسية لشخصيات أوكرانية بارزة

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الرئيس الأوكراني (خاص العربية نت)
روسيا و أوكرانيا

واشنطن تكشف عن قوائم اغتيالات روسية لشخصيات أوكرانية بارزة

رسالة من واشنطن إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تكشف عن معلومات قوائم بأسماء الأوكرانيين المراد قتلهم أو إرسالهم إلى معسكرات في حال احتلال عسكري لأوكرانيا

العربية.نت، وكالات

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نبهت الولايات المتحدة الأمم المتحدة إلى وجود قائمة سوداء وضعتها موسكو تضم أوكرانيين، على حد قولها، ليتم تصفيتهم في حال حدوث غزو، بحسب رسالة رسمية اطلعت عليها وكالة فرانس برس، الأحد.

وأوردت الرسالة الموجهة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أن الولايات المتحدة لديها "معلومات موثوقة تفيد بأن القوات الروسية تعد قوائم بأسماء الأوكرانيين المراد قتلهم أو إرسالهم إلى معسكرات في حال احتلال عسكري" لأوكرانيا.

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كذلك، تشير الرسالة الموقعة من قبل سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، شيبا كروكر، إلى "معلومات موثوقة" تتعلق باستخدام القوة "لتفريق تظاهرات سلمية" أو أي شكل آخر من أشكال المعارضة من المجتمع المدني الأوكراني.

وحذرت السفيرة الأميركية من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى حدوث انتهاكات مثل الخطف أو أعمال التعذيب وقد تستهدف معارضين سياسيين.

وكان الكرملين قد ندد في منتصف شباط/فبراير بـ "الهستيريا" الأميركية بشأن أوكرانيا.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد، أن بقاء القوات الروسية في بيلاروسيا يدلّ على أن روسيا "على وشك" أن تغزو أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو، على الرغم من حشد 150 ألف جندي على الحدود.

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