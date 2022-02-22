أردوغان: اعتراف بوتين انتهاك لسيادة أوكرانيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء أن قرار روسيا بالاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا "غير مقبول".

ودعا الرئيس أردوغان الأطراف المعنية بالأزمة الروسية ـ الأوكرانية إلى الالتزام بالحكمة والقانون الدولي.

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اتخاذ تدابير

كما أضاف: "حول الأزمة الأوكرانية الروسية، باعتبارنا دولة مطلة على البحر الأسود علينا اتخاذ حزمة من التدابير وهذا ما نقوم به فعليا".

أما عن اقتراح الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، بشأن عقد قمة مشتركة بين مجلس الأمن الدولي وتركيا وألمانيا، قال: "إذا وافق أعضاء المجلس والدول الأخرى فسنشارك في هذا الاجتماع".

"انتهاك واضح"

وأشار إلى أن الخارجية التركية قالت أمس إن القرار الروسي بخصوص منطقتي دونيتسك ولوغانسك مخالف لاتفاقية مينسك، مضيفا "بيان الخارجية التركية أكد بصريح العبارة أن القرار الروسي يعد انتهاكا واضحا لوحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها".

يذكر أن الرئيس الروسي كان أعلن مساء أمس الاثنين، الاعتراف باستقلال "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد في الشرق الأوكراني، وأمر القوات الروسية بدخولهما، متحديًا الدول الغربية التي تمرّ علاقاتها مع موسكو بأسوأ أزمة منذ الحرب الباردة بسبب الوضع في أوكرانيا.

ما دفع العالم إلى التأهب والدعوة إلى جلسة طارئة في مجلس الأمن، نددت فيها معظم الدول الغربية بالتصرفات الروسية، فيما لوحت أوروبا وواشنطن بعقوبات جديدة قاسية على الروس.