أوكرانيا: حان الوقت لفرض عقوبات صارمة ضد روسيا

بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك شرق أوكرانيا، بدأت الدول الأوروبية وأميركا بالتحضير لفرض عقوبات لمواجهة هذا القرار.

وطالبت أوكرانيا اليوم الثلاثاء، بفرض عقوبات صارمة ضد روسيا في وقت يناقش دبلوماسيون غربيون مسألة ما إذا كان قرار موسكو نشر قوات في المنطقتين الانفصاليتين كافياً لفرض عقوبات اقتصادية كبيرة.

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فقد أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في بيان نُشر خلال زيارة إلى واشنطن، أنه يسعى مع أصدقاء كييف الغربيين "لفرض عقوبات صارمة ضد الاتحاد الروسي".

بروكسل تتوعد

في الأثناء، انطلقت في بروكسل محادثات المندوبين الدائمين لدول الاتحاد من أجل وضع اللمسات الأخيرة على حزمة العقوبات التي سيعرضها مسؤول السياسة الخارجية والأمن الأوروبية جوزيب بوريل على اجتماع وزراء الخارجية.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، تعهدا بأن "يرد الاتحاد عبر فرض عقوبات على المتورطين في هذا التحرّك غير القانوني".

في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم، إن بريطانيا ستفرض على الفور عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا.

يشار إلى أن الرئيس الروسي كان اعترف أمس باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب بثّه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.

"حرب خاطفة"

وفي خطاب حماسي متلفز استمر 65 دقيقة، وجّه بوتين سيلاً من الانتقادات لأوكرانيا، واصفاً إياها بالدولة الفاشلة ومعتبراً أنّها ليست إلا "دمية" في أيدي الغرب.

كما لمّح أكثر من مرة إلى أن أوكرانيا هي تاريخياً جزء من بلاده، متّهماً سلطات كييف باضطهاد الناطقين بالروسية والتحضير لـ"حرب خاطفة" ضد منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.

ومباشرة بعد الخطاب، بث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيع بوتين مع زعيمي المنطقتين، في الكرملين على معاهدات صداقة وتعاون مشترك.

يذكر أن هذا الاعتراف الروسي ينهي خطة السلام الهشة أو ما يعرف باتفاقية مينسك، في المنطقتين المذكورتين.

كما أنه يمهد الطريق أمام موسكو للدفع بقواتها إلى هاتين المنطقتين لحماية مئات الآلاف من السكان فيهما الذين حصلوا على جوازات سفر روسية قبل سنوات.