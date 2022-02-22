انتشار روسي بمناطق الانفصاليين.. موسكو تستلم نقاط عبور

انتشرت وحدات من الجيش الروسي عند حدود مناطق الانفصاليين شرق أوكرانيا، وذلك في 4 نقاط أساسية هي ادفييفكا، وبيسكي، وشيروكين وماريينكا، بحسب مصادر خاصة لـ العربية/الحدث.

وأوضحت المصادر أن النقاط الأربع هي أكثر المناطق سخونة، حيث تشهد اشتباكات مستمرة بين الانفصاليين والجيش الأوكراني.

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كما سيستلم الجيش الروسي كل مراكز العبور بين أراضي الانفصاليين وأوكرانيا، وفق المصادر.

استئناف القصف

في السياق ذاته، قال مصدر دبلوماسي إن القصف استؤنف على خط التماس بين القوات الحكومية والانفصاليين في شرق أوكرانيا صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي رزنيكوف حذّر جنود بلاده من "محنة" و"خسائر" مقبلة بعدما اعترفت روسيا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وأمرت قواتها بدخولهما.

وأضاف رزنيكوف في خطاب أمام القوات المسلّحة الأوكرانية نشر على موقع الوزارة، أنه "سيتعيّن علينا تحمّل الألم وتجاوز الخوف واليأس".

مقتل جنديين أوكرانييْن

في الأثناء، كشف الجيش الأوكراني اليوم أن جنديين قتلا وأصيب 12 في قصف شنه انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعلى حصيلة للضحايا منذ بداية العام، وذلك مع تزايد وتيرة انتهاكات وقف إطلاق النار.

وذكر الجيش على صفحته على موقع فيسبوك، أنه سجل 84 ظرفا لقذيفة أطلقها الانفصاليون الذين يقول إنهم فتحوا النار على نحو 40 منطقة سكنية بطول الشريط الحدودي مستخدمين المدفعية الثقيلة.

من جهتها، وجهت أوكرانيا الاتهام إلى روسيا باستثارة أعمال العنف، قائلة إن موسكو استخدمتها كذريعة للاعتراف رسميا باستقلال شرق أوكرانيا ونقل قواتها إلى المنطقة، ما من شأنه أن يعجل بوقوع أزمة يخشى الغرب من أن تكون شرارة اندلاع حرب كبرى في المنطقة.

وقفز الصراع في شرق أوكرانيا إلى واجهة الأزمة بين روسيا والغرب وكييف في أعقاب اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين في شرق أوكرانيا أمس الاثنين.