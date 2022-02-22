جونسون: اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك انتهاك لسيادة أوكرانيا

التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يؤكدان على ضرورة تحسين الوضع الإنساني في اليمن

دعا البيان، الذي نشره مجلس التعاون الخليجي، إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن.