روسيا و أوكرانيا
جونسون: اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك انتهاك لسيادة أوكرانيا
بريطانيا: روسيا تنصلت من اتفاقيات مينسك باعترافها بالانفصاليين في شرق أوكرانيا
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، إن اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك انتهاك لسيادة أوكرانيا.
واعتبرت لندن أن موسكو تنصلت من اتفاقيات مينسك باعترافها بالانفصاليين في شرق أوكرانيا.
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