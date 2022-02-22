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جونسون: اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك انتهاك لسيادة أوكرانيا

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جونسون وبوتين - خاص العربية نت
جونسون وبوتين - خاص العربية نت
روسيا و أوكرانيا

جونسون: اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك انتهاك لسيادة أوكرانيا

بريطانيا: روسيا تنصلت من اتفاقيات مينسك باعترافها بالانفصاليين في شرق أوكرانيا

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، إن اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك انتهاك لسيادة أوكرانيا.

واعتبرت لندن أن موسكو تنصلت من اتفاقيات مينسك باعترافها بالانفصاليين في شرق أوكرانيا.

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