العقوبات الأوروبية ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ.. اليوم أو غداً

أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، الأربعاء، أن حزمة العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليين في شرق أوكرانيا، ستدخل حيز التنفيذ مساء الأربعاء أو الخميس.

وأوضح كليمان بون لإذاعة "فرانس إنتر": "كانت هناك ردود فعل سريعة جداً من الأوروبيين بالتنسيق مع الأميركيين والبريطانيين. هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ مساء اليوم على الأرجح أو غداً على أكثر تقدير"، وفق فرانس برس.

كما أكد بون أن "الدولة الروسية والمصارف الروسية لن تكون قادرة بعد الآن على تمويل نفسها من خلال الأسواق الأوروبية".

يذكر أن الحزمة الأولى من العقوبات التي قد "تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك"، تشمل إجراءات مستهدفة خصوصاً ضد النواب الروس الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال الانفصاليين، وإجراءات اقتصادية ضد المصارف الروسية. وقررت ألمانيا تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.

"بادرة قوية جداً"

وأضاف بون: "أن يتخذ الألمان قراراً مماثلاً في موضوع مهم مثل توريد الغاز (...) إنه إشارة وبادرة قوية جداً"، مشدداً على أن أوروبا التي تعتمد جزئياً على الغاز الروسي، لديها أيضاً "مخزونات كافية لتحمل الشتاء".

كذلك لفت إلى أنه من أجل تبرير قراره بانتهاك وحدة أراضي أوكرانيا، ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطاباً كان في أجزاء منه "جنونياً" ومليئاً بـ"الأكاذيب التاريخية"، مؤكداً: "لقد رفع بلا شك من حدة خطابه ونبرته. الأمر متروك لنا للتكيف والرد بدون أي ضعف".