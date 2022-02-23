بوتين لأردوغان: الغرب تجاهل مطالب موسكو الشرعية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على "الضرورة الموضوعية" لقرار موسكو الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وقال بوتين إنه اعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وهي الخطوة التي أدت إلى فرض عقوبات من الدول الغربية، بسبب ما زعم أنه رفض من جانب أوكرانيا لاتفاقيات مينسك للسلام.

الجانب التركي بدوره، أعلن في بيان أن أردوغان قال لبوتين إن بلاده لا تعترف بـ"الخطوات التي تنتهك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

"الصراع العسكري لن يصب في مصلحة أحد"

وأضاف بيان أنقرة أن أردوغان أكد أن "تعقيد المشكلة" عبر صراع عسكري لن يصب في مصلحة أي أحد.

كما أشار إلى أن الرئيس التركي عبر عن استعداد بلاده "تحمل أي مسؤولية تقع على عاتقها من أجل خفض التوترات والحفاظ على السلام".

الحوار هو الحل

فيما ذكر البيان أن أردوغان جدد خلال الاتصال دعوته لحل الأزمة عبر الحوار، مضيفا أنه "من المفيد التركيز على الدبلوماسية"، وأن بلاده "تواصل موقفا بناء" داخل حلف شمال الأطلسي.

يشار إلى أن الاحتقان بين الروس والغرب بلغ خلال الأيام الماضية ذروته، بعد دخول قوات روسية إلى الشرق الأوكراني إثر الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك. ودفعت الخطوات الروسية العديد من الدول الأوروبية إلى التكاتف في موقفها العقابي ضد الكرملين، متوعدة بالمزيد إذا مضى الروس قدما في سياستهم "العدائية" ضد أوكرانيا.