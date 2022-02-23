لافروف: غوتيريش يتعرض للضغوط  وخرج عن مهامه

بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء أمس، حول الأزمة الروسية الأوكرانية، رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف منتقدا.

واعتبر الوزير الروسي أن غوتيريش يتعرض لضغوط من الغرب بشأن ما يحدث في شرق أوكرانيا.

خارج صلاحياته

كما أضاف، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، أن تصريحاته "لا تتوافق مع وضعه وصلاحياته" بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

إلى ذلك، رأى أنه لا يمكن للمسؤول الأممي الحديث عن "الوضع الأوكراني وتنفيذ اتفاقيات مينسك".

وكان الأمين العام أكد أمس، أن أي قوات روسية تنتشر في الشرق الأوكراني لن تكون "قوات حفظ سلام" مثلما قالت موسكو، رافضاً زعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقوع إبادة جماعية بحق أبناء العرق الروسي هناك.

ليس قوات سلام

كما أضاف في تصريحات للصحافيين بالأمم المتحدة أنه "عندما تدخل قوات بلد أراضي بلد آخر دون موافقته، فلا يمكن اعتبارها قوات حفظ سلام محايدة. ليسوا جنود حفظ سلام على الإطلاق".

إلى ذلك، اعتبر أن روسيا انتهكت سلامة أراضي وسيادة أوكرانيا باعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق البلاد، في إشارة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وكان بوتين أمر وزارة الدفاع أمس الثلاثاء، بإرسال قوات لحفظ السلام في الشرق الأوكراني.

فيما أكد الأسبوع الماضي، أن بلاده تعتبر معاملة أبناء العرق الروسي في شرق أوكرانيا إبادة جماعية.