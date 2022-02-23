موسكو: أسلوب واشنطن غير فعال ونهج العقوبات لن يثنينا

ردا على العقوبات الأميركية التي فرضت خلال الساعات الماضية على وقع التصعيد الروسي في الشرق الأوكراني، أكدت روسيا أنها لن تغير سياستها في الدفاع عن مصالحها.

واعتبرت الخارجية الروسية في بيان اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلت رويترز، أن نهج العقوبات لن يثنيها عن نهجها الحازم والقوي في الدفاع عن مصالحها

كما شددت على أن هذا الأسلوب الذي تتبعه الولايات المحتدة منذ سنوات غير فعال وغير بناء.

سنرد بقوة

إلى هذا رأت أن الإدارة الأميركية تعتقد أنها تملك حق فرض قواعدها على النظام الدولي عبر التهديد وبسلاح العقوبات

وشددت على أن موسكو سترد بقوة على العقوبات الجديدة بطريقة مؤثرة وموجعة لواشنطن، مؤكدة أن الإجراءات المفروضة عليها

موسكو تتعارض مع المصالح الأميركية.

يذكر أن الولايات المتحدة فضلاً عن الاتحاد الأووبي وحلفائها الغربيين عمدت خلال اليومين الماضيين إلى تصعيد ضغط العقوبات على روسيا، بعد أن نشرت قوات في منطقتي لوغانسيك ودونيتسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا في واحدة من أسوأ الأزمات الأمنية في أوروبا منذ عقود.

عزل بوتين

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن في خطاب مساء أمس بدء تطبيق 4 عقوبات على مؤسسات مصرفية روسية بينها بنك روسيا العسكري.

كما هدد بأن هذه الدفعة الأولى من العقوبات ستعزل موسكو عن المنظومة المالية الغربية، وستستهدف "النخب الروسية"، ومؤسسات مالية، متوعداً بفرض المزيد.

فيما أكد نائب وزير الخزانة الأميركي والي أديمو، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن بلاده "ستقطع اتصال بوتين بالتكنولوجيا الغربية التي تعتبر بالغة الأهمية لتقدم الجيش الروسي، وستعزله عن الموارد المالية الغربية التي تعتبر ضرورية لتغذية اقتصاده وأيضاً لإثراء نفسه".

يشار إلى أن الاحتقان بين الروس والغرب بلغ خلال الأيام الماضية ذروته، بعد دخول قوات روسية إلى الشرق الأوكراني إثر الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك. ودفعت الخطوات الروسية العديد من الدول الأووروبية إلى التكاتف في موقفها العقابي ضد الكرملين، متوعدة بالمزيد إذا مضى الروس قدما في سياستهم "العدائية" ضد أوكرانيا.