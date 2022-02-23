وزير الدفاع الروسي تحت سيف العقوبات.. دبلوماسيون يؤكدون

يبدو أن دفعة العقوبات الغربية التي ستقر اليوم الأربعاء رسيما من قبل الاتحاد الأوروبي، ستشمل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بحسب ما أكد دبلوماسيون غربيون.

كما أوضحوا أن العقوبات ستطال أيضا وكالة أبحاث الإنترنت الروسية، التي عاقبها الأميركيون سابقًا بسبب مزاعم حول تأجيج الانقسامات خلال الانتخابات الأميركية عام 2016،ـ بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم عن مصادر مطلعة.

تدخل حيز التنفيذ قريبا

وكان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية أعلن في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أن حزمة العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليين في شرق أوكرانيا، ستدخل حيز التنفيذ مساء اليوم أو غدا الخميس.

كما أوضح كليمان بون لإذاعة "فرانس إنتر"، أن ردود فعل سريعة جداً أتت خلال الساعات الماضية من الأوروبيين بالتنسيق مع الأميركيين والبريطانيين. وقال "هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ مساء اليوم على الأرجح أو غدا على أكثر تقدير".

الحزمة الأولى

يشار إلى أن الحزمة الأولى من العقوبات التي تحدث عنها أمس مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيف بوريل تستهدف النواب الروس، الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال الانفصاليين، وتتضمن إجراءات اقتصادية ضد المصارف الروسية أيضا.

تأتي تلك العقوبات بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، ودخول قوات وصفها بقوات حفظ السلام إلى لوغانسك ودونيتسك.

يذكر أن الصراع الروسي الأوكراني كان انطلق منذ أكتوبر الماضي (2021)، بسبب الحشود الروسية العسكرية على الحدود، إلا أنه اتخذ منعطفا أكثر تصعيدا خلال اليومين الماضيين مع الدخول الروسي إلى الشرق الأوكراني، ما أنهى اتفاقيات السلام التي كانت ترعى الوضع بين الطرفين (مينسك).