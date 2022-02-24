جونسون: مغامرات بوتين يجب أن تفشل.. وسنعمل على استعادة سيادة أوكرانيا

وصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، الهجوم على أوكرانيا بأنه هجوم على الديمقراطية في أوروبا والعالم.

جاء ذلك خلال كلمة لرئيس وزراء بريطانيا حول العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال جونسون: "أكدت لرئيس أوكرانيا دعم بريطانيا غير المحدود لبلاده"، مشيراً إلى أن روسيا شنت هجوما بريا وبحريا وجويا منسقا على أوكرانيا.

وأضاف بالقول: "اتفقنا على حزمة كبيرة من العقوبات لإعاقة الاقتصاد الروسي"، كما قال إن مغامرات بوتين يجب أن تنتهي بالفشل.

رئيس الوزراء البريطاني قال "نتوقع أن تكون الأشهر القادمة في أوكرانيا مظلمة، وسنعمل مع الحلفاء لاستعادة سيادة أوكرانيا".

وفي وقت سابق اليوم استدعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكتبت تراس على تويتر: "استدعيت السفير الروسي ليشرح لي الغزو الروسي غير الشرعي وغير المبرر لأوكرانيا".

وأضافت: "سنفرض عقوبات شديدة ونحشد الدول لدعم أوكرانيا".

هذا وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، عقب ساعات من العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا. وأكد أن لدى بلاده كافة الموارد الضرورية، والبنوك تعمل كالمعتاد، داعياً للوحدة للدفاع عن البلاد وعن حرية الشعب الأوكراني.

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس زيلينسكي بعد ساعات من بدء العمليات العسكرية الروسية.

كما دعا الرئيس الأوكراني المواطنين القادرين على حمل السلاح للتوجه إلى مراكز التدريب، مؤكداً أن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة.