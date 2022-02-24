الرئيس الأوكراني يعلن الطوارئ ويطالب مواطنيه بالبقاء في المنازل
صفارات الإنذار في العاصمة كييف.. وزيلينسكي يقول إنه تحدث إلى الرئيس بايدن ويؤكد: نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إنه تحدث إلى الرئيس الأميركي جو بايدن لمتابعة الوضع عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فيما سُمعت صفارات الإنذار في العاصمة كييف.
كما أعلن الرئيس الأوكراني حالة الطوارئ خلال كلمة إلى شعبه، وقال لمواطنيه: ابقوا في منازلكم قدر الإمكان.
وأضاف: "نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر".
وقال زيلينسكي إن روسيا نفذت ضربات صاروخية على البنية الأساسية لأوكرانيا، وعلى حرس الحدود هناك، وإن دوي الانفجارات سمع في مدن عديدة في أوكرانيا.
وأضاف أن الأحكام العرفية فرضت على جميع أراضي الدولة، وأنه تحدث هاتفيا إلى الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان منفصل، إن هدف العملية العسكرية الروسية هو تدمير الدولة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.
وأضاف أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود، إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.
ونقلت وكالة روسية عن بوتين القول، إن المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية مسألة وقت فقط.
كما أفادت وكالات الأنباء بسماع دوي إطلاق نار قرب مطار بوريسبيل في كييف، وكذلك سماع دوي انفجارات ضخمة على جبهة شرق أوكرانيا. وأفادت "رويترز" بشن ضربات صاروخية استهدفت مراكز قيادة الجيش الأوكراني في كييف وخاركيف، فيما تحدثت "إنترفاكس" عن أن قوات روسية قامت بإنزال في ماريوبول وأوديسا.
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