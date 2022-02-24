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الصين تطالب بضبط النفس في أوكرانيا.. وترفض مصطلح "الغزو"

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تعبيرية
روسيا و أوكرانيا

الصين تطالب بضبط النفس في أوكرانيا.. وترفض مصطلح "الغزو"

موسكو توقف الملاحة في بحر آزوف بين أوكرانيا وروسيا

العربية.نت، وكالات

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ناشدت الصين مجددا جميع الأطراف المعنية بالوضع في أوكرانيا التحلي بضبط النفس ورفضت مصطلح "الغزو" الذي أوردته بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن تحركات روسيا ضد أوكرانيا.

جاءت التصريحات على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها تراقب الوضع في أوكرانيا عن كثب.

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وتزامنا، أعلنت موسكو، الخميس، توقيف الملاحة في بحر آزوف بين روسيا أوكرانيا، حيث شنت القوات الروسية عملية عسكرية صباح الخميس، على ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء "انترفاكس" عن وكالة الملاحة البحرية الروسية "روسموريتشفلوت" قولها إن "الملاحة في مياه بحر آزوف متوقفة منذ الرابعة صباحا (01:00 بتوقيت غرينتش) حتى إشعار آخر".

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