الكرملين: العملية الروسية في أوكرانيا يجب أن تحقق أهدافها

أعلن الكرملين، الخميس، أن العملية الروسية في أوكرانيا يجب أن تحقق أهدافها، مضيفاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب بشكل واضح عدم نشر أسلحة هجومية في أوكرانيا.

الكرملين أضاف بالقول: سنعمل على تطهير أوكرانيا من كل "النازيين"، مشدداً بالقول: "لا نتحدث هنا عن احتلال أوكرانيا وهذه كلمة غير مقبولة".

وأضاف: "ابتكرنا أدوات مناسبة للتعامل مع تقلبات السوق"، جراء التأثيرات المتوقعة جراء الحرب.

وصباح اليوم الخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

وأضاف أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود، إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال إن "روسيا لا يمكنها قبول تهديدات من أوكرانيا"، داعيا أوكرانيا لـ"وضع السلاح"، ومشدداً بالقول إن توسع حلف الأطلسي أكثر، واستخدامه أراضي أوكرانيا غير مقبول.

وأشار بوتين إلى أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، محذراً من أنه "في حال التدخل الأجنبي سنرد على الفور".

وحذر من أن "سلطات أوكرانيا ستتحمل مسؤولية أي إراقة للدماء"، قائلا "أي محاولة للتدخل الأجنبي في عمل روسيا ستؤدي إلى نتائج لم يروها".

وأضاف: "تحركاتنا دفاع عن النفس ضد تهديدات أكبر من المشاكل التي نعيشها حاليا".

بوتين قال إنه يريد نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من "النازيين الجدد".