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الناتو: الحلف سيفعل كل ما بوسعه لحماية الحلفاء والدفاع عنهم

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أمين عام حلف الناتو في المؤتمر الصحفي (أ ب)
أمين عام حلف الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ
روسيا و أوكرانيا

الناتو: الحلف سيفعل كل ما بوسعه لحماية الحلفاء والدفاع عنهم

ستولتنبرغ: الهجوم الروسي الطائش على أوكرانيا يعرض عدداً لا حصر له من الأرواح للخطر.. وكييف: روسيا بدأت غزواً واسع النطاق لأوكرانيا

العربية.نت، وكالات

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ندد أمين عام حلف الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الخميس، بقوة بالهجوم الروسي الطائش على أوكرانيا الذي يعرض عددا لا حصر له من الأرواح للخطر.

وقال إن أعضاء الحلف سيلتقون لبحث العدوان الروسي المتجدد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

أمين عام حلف الأطلسي شدد بالقول: "نقف مع شعب أوكرانيا في هذا الوقت العصيب، والحلف سيفعل كل ما في وسعه لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم".

تعبيرية
تعبيرية

كما أكد أن "الحلف سيفعل كل ما في وسعه لحماية جميع الحلفاء والدفاع عنهم".

ستولتنبرغ قال: "الهجوم الروسي الطائش على أوكرانيا يعرض عددا لا حصر له من الأرواح للخطر".

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في تغريدة اليوم الخميس، إن روسيا بدأت غزوا واسع النطاق لأوكرانيا وتستهدف المدن بضربات بالأسلحة.

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وأفادت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية بوقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، وبأن القوات الروسية قامت بعمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريوبول الساحليتين في الجنوب. كما أبلغت عن إخلاء موظفين وركاب لمطار بوريسبيل في كييف.

وقال كوليبا، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "بدأ بوتين للتو غزوا واسع النطاق لأوكرانيا. وتتعرض المدن الأوكرانية السلمية للضربات".

وأضاف "هذه حرب عدوانية. أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر. يمكن للعالم أن يوقف بوتين ويجب عليه ذلك. حان وقت العمل الآن".

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