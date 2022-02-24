بالفيديو.. معركة جوية روسية أوكرانية حامية في سماء كييف

شهدت سماء العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الخميس، معركة جوية روسية أوكرانية حامية بين المقاتلات الروسية التي تغير على أهداف أوكرانية وسلاح الجو الأوكراني الذي يتصدى لها.

وكشف فيديو تداولته وسائل الإعلام العالمية المطاردة الجوية، فيما انتشرت أيضا مقاطع فيديو لمروحيات روسية أسقطتها الدفاعات الأوكرانية قرب كييف.

إسقاط 5 طائرات روسية

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، الخميس، إسقاط 5 طائرات روسية، بالإضافة إلى طائرة مروحية أخرى، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه القوات الروسية بمهاجمة أوكرانيا.

بالفيديو .. معركة جوية في سماء كييف. pic.twitter.com/Y7yrIxIzO8 — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) February 24, 2022

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، الخميس أن الجيش الروسي نفى هذه المزاعم.

وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي قد قالوا إن الهجوم الذي بدأ في أوكرانيا يتماشى مع التقارير الاستخباراتية التي تلقوها حول ما يمكن توقعه من الغزو الروسي.