بايدن: مجموعة الـ7 وافقت على دفعة مدمرة من العقوبات ضد روسيا

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه اتفق مع مجموعة السبع على المضى قدما فى حزم العقوبات الرادعة، على روسيا، جراء العملية العسكرية التى نفذها الجيش الروسى صباح اليوم الخميس على أوكرانيا.

This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w — President Biden (@POTUS) February 24, 2022

وفى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قال بايدن: "التقيت هذا الصباح مع نظرائى فى مجموعة السبع لمناقشة هجوم الرئيس بوتين غير المبرر على أوكرانيا".

وتابع: "اتفقنا على المضى قدما فى حزم العقوبات الرادعة وغيرها من الإجراءات الاقتصادية لمحاسبة روسيا. نحن نقف مع شعب أوكرانيا الشجاع".