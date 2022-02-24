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بايدن: مجموعة الـ7 وافقت على دفعة مدمرة من العقوبات ضد روسيا

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جو بايدن (رويترز)
جو بايدن (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

بايدن: مجموعة الـ7 وافقت على دفعة مدمرة من العقوبات ضد روسيا

الرئيس الأميركي: اتفقت مع مجموعة الـ7 على فرض عقوبات قاسية على روسيا

العربية.نت، وكالات

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه اتفق مع مجموعة السبع على المضى قدما فى حزم العقوبات الرادعة، على روسيا، جراء العملية العسكرية التى نفذها الجيش الروسى صباح اليوم الخميس على أوكرانيا.

وفى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قال بايدن: "التقيت هذا الصباح مع نظرائى فى مجموعة السبع لمناقشة هجوم الرئيس بوتين غير المبرر على أوكرانيا".

وتابع: "اتفقنا على المضى قدما فى حزم العقوبات الرادعة وغيرها من الإجراءات الاقتصادية لمحاسبة روسيا. نحن نقف مع شعب أوكرانيا الشجاع".

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