بلينكن وأوستن يناقشان رد الناتو على روسيا مع ستولتنبرغ

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، تحدثا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، وناقشا رد الحلف المنسق على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الوزارة إنهما ناقشا أيضا المزيد من الخطوات لضمان أمن الجبهة الشرقية للحلف، وأكد بلينكن أن التزام الولايات المتحدة بمبدأ الدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة من ميثاق الحلف التزام صارم.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية سامويل ويربرغ لـ"العربية": "نكثف الاتصالات مع الحلفاء والشركاء منذ بدء الغزو".

وأضاف: "سنستمر بتسليط الضوء على ما يفعله بوتين"، مشيراً إلى أن بوتين هو من اختار هذه الحرب.

هذا ويعقد سفراء الدول الثلاثين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اجتماعا طارئا صباح الخميس في بروكسل بعد بدء عملية عسكرية روسية ضد أوكرانيا، على ما أعلن ناطق باسم الناتو.

ومن المقرر أن يعقد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الذي دان "هجوم موسكو المتهوّر وغير المبرر" مؤتمرا صحافيا قرابة الساعة 11:30 غرينتش، كما أوضح المصدر نفسه.