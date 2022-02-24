.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تحطم طائرة نقل عسكرية روسية ومقتل جميع من كانوا على متنها

  • الخط
طراز AN-26
طائرة شحن روسية طراز A N-26
روسيا و أوكرانيا

تحطم طائرة نقل عسكرية روسية ومقتل جميع من كانوا على متنها

وقال مصدر عسكري روسي، إن تحطم طائرة النقل العسكرية بسبب خلل فني على الأرجح

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وسائل إعلام، مساء الخميس، بتحطم طائرة نقل جوي عسكرية روسية من طراز AN-26 في منطقة فورونيج الأوكرانية، ومقتل طاقمها.

وقال مصدر عسكري روسي، إن تحطم طائرة النقل العسكرية بسبب خلل فني على الأرجح.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن قواتها تمكنت من تدمير 74 منشأة عسكرية في أوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عند الساعة إن الضربات الروسية "أخرجت 74 منشأة عسكرية برية أوكرانية من الخدمة"، مشيرة إلى أن من بين المنشآت المستهدفة 11 مهبط طائرات.

بلومبيرغ: العاصمة الأوكرانية قد تسقط خلال ساعات مع تدمير الدفاعات الجوية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بلومبيرغ: العاصمة الأوكرانية قد تسقط خلال ساعات مع تدمير الدفاعات الجوية
مصادر: عرض خيارات على بايدن لشن هجوم سيبراني واسع على روسيا  أميركا روسيا و أوكرانيا مصادر: عرض خيارات على بايدن لشن هجوم سيبراني واسع على روسيا 

وأضافت أن القوات الروسية دمرت أيضا 3مراكز قيادة عمليات عسكرية أوكرانية.

وفي السياق، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الروسية سيطرت على مطار عسكري على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف، متعهدا باستعادته.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو، إن القوات الروسية سيطرت على المطار لكن القوات الأوكرانية "صدت" إنزال مظليين في غوستوميل، حيث يقع المطار، و"تلقت الأمر بتدميرهم".

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من مختلف دول العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حاضرة رغم الغياب.. 17 عاماً على رحيل الصحفية العراقية أطوار بهجت حاضرة رغم الغياب.. 17 عاماً على رحيل الصحفية العراقية أطوار بهجت
اكتشف المزيد