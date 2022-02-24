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شاهد.. قصف روسي على منشأة كيمياوية جنوب كييف

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روسيا و أوكرانيا

شاهد.. قصف روسي على منشأة كيمياوية جنوب كييف

الجيش الروسي يحاول اقتحام منطقة كييف

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

رصد مقطع فيديو، الخميس، مشاهد قصف روسي على منشأة كيمياوية جنوب العاصمة الأوكرانية كييف.

هذا وأعلن حرس الحدود الأوكراني، الخميس، دخول القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا. وقال مسؤولون بالحرس لاحقاً إن الجيش الروسي يحاول اقتحام منطقة كييف.

وأضاف المسؤولون أن طائرات هليكوبتر روسية تهاجم مطار جوستوميل العسكري قرب كييف، وتحدثوا عن إسقاط 3 مروحيات روسية.

وأكدوا أن قوات روسية دخلت منطقة كييف من بيلاروسيا لتنفيذ هجوم بصواريخ غراد على أهداف عسكرية أوكرانية.

وقال قائد القوات الأوكرانية: "نخوض قتالا ضد قوات روسية عند مطار جوستوميل في كييف".

وتحدث الجيش الأوكراني عن تعرضه لقصف بـ4 صواريخ باليستية انطلقت من بيلاروسيا.

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ومن جانبها، أفادت روسيا أن "حرس الحدود الأوكراني غادر كل مواقعه على حدودنا".

وأكدت الشرطة الأوكرانية أن "روسيا شنت 203 هجمات منذ صباح الخميس"، وأن القتال يدور على مختلف المحاور.

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