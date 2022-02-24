روسيا و أوكرانيا
شاهد.. قصف روسي يستهدف مخزناً للذخيرة بفينتسا شرق أوكرانيا
حرس الحدود الأوكراني يعلن دخول القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا.. ودخول مركبات عسكرية روسية لأوكرانيا قادمة من شبه جزيرة القرم
أظهرت صور انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، دخانا كثيفا نتيجة قصف مخزن للذخيرة في فينتسا شرق أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أعلن حرس الحدود الأوكراني دخول القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا.
وتزامنا، أعلنت أوكرانيا دخول مركبات عسكرية روسية لأوكرانيا قادمة من شبه جزيرة القرم.
وقالت إن روسيا تحرك عتادا عسكريا ومركبات عسكرية إليها من القرم، وتنفذ قصفا عبر البلاد وصولا إلى منطقة لفيف في غرب أوكرانيا.
وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية في بيان، أن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.
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