شاهد.. قوات روسية تدخل مدينة خاركييف الأوكرانية بدون قتال

أفاد مراسل العربية في أوكرانيا بسيطرة قوات روسية على مدينة خاركييف الأوكرانية الحدودية بدون قتال.

فيما أفادت شبكة التلفزة الأميركية "سي إن إن"، الخميس، بأن "القوات الروسية سيطرت على مطار جوستوميل على بعد 25 كيلومترا من كييف عبر إنزال جوي".

وفي وقت سابق، أعلن حرس الحدود الأوكراني، الخميس، دخول القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا. وقال مسؤولون بالحرس لاحقاً، إن الجيش الروسي يحاول اقتحام منطقة كييف.

موفدة #العربية: قوات روسية تدخل خاركييف بدون قتال pic.twitter.com/F3JiV6Cemh — العربية (@AlArabiya) February 24, 2022

وأضاف المسؤولون أن طائرات هليكوبتر روسية تهاجم مطار جوستوميل العسكري قرب كييف، وتحدثوا عن إسقاط 3 مروحيات روسية.

قوات روسية دخلت منطقة كييف

وقال قائد القوات الأوكرانية: "نخوض قتالا ضد قوات روسية عند مطار جوستوميل في كييف".

وأكد مسؤولو الحرس الأوكراني أن قوات روسية دخلت منطقة كييف من بيلاروسيا لتنفيذ هجوم بصواريخ غراد على أهداف عسكرية أوكرانية.

وتحدث الجيش الأوكراني عن تعرضه لقصف بـ 4 صواريخ باليستية انطلقت من بيلاروسيا.

ومن جانبها، أفادت روسيا أن "حرس الحدود الأوكراني غادر كل مواقعه على حدودنا".

وأكدت الشرطة الأوكرانية أن "روسيا شنت 203 هجمات منذ صباح الخميس"، وأن القتال يدور على مختلف المحاور.

وفي وقت سابق الخميس، أكدت أوكرانيا دخول مركبات عسكرية روسية البلاد، قادمة من شبه جزيرة القرم.

وقالت إن روسيا تحرك عتادا عسكريا ومركبات عسكرية إليها قادمة من القرم، وتنفذ قصفا عبر البلاد وصولا إلى منطقة لفيف في غرب أوكرانيا.