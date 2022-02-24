صفارات إنذار بكييف.. والجيش الأوكراني: نتعرض للهجوم بطول حدود روسيا وبيلاروسيا
حرس الحدود الأوكراني: الهجمات على دوريات الحدود ونقاط التفتيش نفذت باستخدام مدفعية وعتاد.. الهجوم يأتي أيضاً من القرم
أطلقت صفارات الإنذار، صباح الخميس، في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما أفاد مراسلون في وكالة "فرانس برس"، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لسقوط صاروخ روسي على كييف.
وسمع دوي انفجارات قوية صباح الخميس في العاصمة وكذلك في مدينتي أوديسا (جنوب) وخاركيف قرب الحدود الروسية وفي شرق أوكرانيا، بعدما أعلن فلاديمير بوتين عملية عسكرية ضد البلاد.
وقال حرس الحدود الأوكراني: "نتعرض للهجوم على طول الحدود الروسية والبيلاروسية"، مؤكداً أن الهجمات على دوريات الحدود ونقاط التفتيش نفذت باستخدام مدفعية وعتاد.
وقالت خدمة حرس الحدود الأوكرانية، إن الهجوم يأتي أيضا من القرم، مؤكداً اندلاع حريق في مستودع ذخيرة في منطقة كييف.
يأتي هذا فيما قال الجيش الأوكراني إن المعلومات عن إنزال قوات روسية في أوديسا كاذبة.
قالت وزارة الدفاع الروسية الخميس، إنها استهدفت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بأسلحة "دقيقة" بعدما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عملية عسكرية على البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية أنه "يتم تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران سلاح الجو الأوكراني، بأسلحة عالية الدقة".
وألغيت الرحلات الجوية الخميس في مطارات المدن الكبيرة في جنوب روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، حيث تشن موسكو عملية عسكرية، على ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.
وأوضحت الوكالات أن الرحلات ألغيت في روستوف وكراسنودار وسوتشي وانابا الواقعة كلها بالقرب من أوكرانيا أو على البحر الأسود.
من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه تحدث إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، لمتابعة الوضع عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فيما سُمعت صفارات الإنذار في العاصمة كييف.
كما أعلن الرئيس الأوكراني حالة الطوارئ خلال كلمة إلى شعبه، وقال لمواطنيه: ابقوا في منازلكم قدر الإمكان.
وأضاف: "نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر".
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