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صور لمروحيات روسية أسقطتها الدفاعات الأوكرانية قرب كييف

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روسيا و أوكرانيا

صور لمروحيات روسية أسقطتها الدفاعات الأوكرانية قرب كييف

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، الخميس، إسقاط 5 طائرات روسية، بالإضافة إلى طائرة مروحية أخرى

العربية.نت

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أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل الإعلام الأوكرانية المحلية، اليوم الخميس، مشاهد لمروحيات روسية أسقطتها الدفاعات الأوكرانية قرب كييف.

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، الخميس، إسقاط 5 طائرات روسية، بالإضافة إلى طائرة مروحية أخرى، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه القوات الروسية بمهاجمة أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، الخميس أن الجيش الروسي نفى هذه المزاعم.

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مسؤول بالبنتاغون قال، الخميس، إن وزارة الدفاع الأميركية تتابع ما تردد عن توغل القوات من بيلاروسيا في أوكرانيا، لافتاً إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت القوات التي دخلت روسية فقط أم بيلاروسية أيضا.

وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي قد قالوا إن الهجوم الذي بدأ في أوكرانيا يتماشى مع التقارير الاستخباراتية التي تلقوها حول ما يمكن توقعه من الغزو الروسي.

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