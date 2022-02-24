غوتيريش مناشداً بوتين: باسم الإنسانية أوقف هذه الحرب

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نداء في اللحظة الأخيرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب "باسم الإنسانية"، بعد أن أعلن بوتين عن عملية عسكرية في شرق أوكرانيا.

وقال غوتيريش بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا "الرئيس بوتين، باسم الإنسانية، أعد قواتك إلى روسيا"، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي أنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

وأضاف أن عواقب الحرب ستكون مدمرة لأوكرانيا وبعيدة المدى بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وقبل تصريحات غوتيريش بقليل، وبطلب من أوكرانيا، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث التطورات الأخيرة مع روسيا.

وشدد غوتيريش، في كلمته أمام الأعضاء، على أن الساعات الأخيرة شهدت شائعات ومؤشرات على هجوم روسي وشيك على أوكرانيا.

كما طالب المسؤول الأممي الرفيع، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يعطي للسلام فرصة، وفق تعبيره.

واعترف بخطئه حينما اعتقد سابقا أن لا شيء سيحدث على حدود أوكرانيا.