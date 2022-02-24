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ماذا يعني إعلان 4 دول في حلف الناتو تفعيل المادة رقم 4؟

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الناتو
روسيا و أوكرانيا

ماذا يعني إعلان 4 دول في حلف الناتو تفعيل المادة رقم 4؟

قالت الحكومة الإستونية في بيان، الخميس، إن الغزو الروسي لأوكرانيا يمثل "تهديدًا لأوروبا بأكملها"

العربية.نت، وكالات

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أعلنت كل من بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، الخميس، تفعيل المادة رقم 4 من اتفاق حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي تجتمع هذه الدول تحت مظلته.

وقالت الحكومة الإستونية في بيان، الخميس، إن رئيس الوزراء، كاجا كالاس، يعتبر الغزو الروسي لأوكرانيا "تهديدًا لأوروبا بأكملها".

وبموجب المادة 4 من الاتفاقية ستتشاور الأطراف معًا، بطلب أي من الدول الأعضاء، حول سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي أو أمن أي من الدول الحلفاء.

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ويذكر أن أوكرانيا ليست عضواً في الناتو، ولكن مع ذلك، طالبت روسيا الحلف بأن يلتزم بعدم قبول أوكرانيا أبدًا في الحلف، وهو أمر رفضه أعضاء الناتو، مستشهدين بسياسة "الباب المفتوح" للحلف.

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