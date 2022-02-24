ماكرون يطالب روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا فوراً

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا فوراً، مندداً بالهجوم الروسي على أوكرانيا.

كما أكد ماكرون أن فرنسا متضامنة مع أوكرانيا.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى اجتماع لمجلس الدفاع بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صدق في وقت سابق على "عملية عسكرية خاصة" ضد أوكرانيا للقضاء على ما وصفه بتهديد خطير، قائلاً إن هدفه هو نزع سلاح الجارة الجنوبية لروسيا.

وصباح الخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

وأضاف أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود، إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

وخلال خطاب الرئيس الروسي المفاجئ، أضاف بوتين: "روسيا لا يمكنها قبول تهديدات من أوكرانيا"، داعيا أوكرانيا لـ"وضع السلاح"، ومشدداً بالقول إن توسع حلف الأطلسي أكثر، واستخدامه أراضي أوكرانيا غير مقبول.

وأشار بوتين إلى أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، محذراً من أنه "في حال التدخل الأجنبي سنرد على الفور".