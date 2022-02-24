.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ماكرون يطالب روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا فوراً

  • الخط
خاص العربية.نت العربية نت الشيخ بوتين ماكرون
الرئيسان الفرنسي ماكرون والروسي بوتين
روسيا و أوكرانيا

ماكرون يطالب روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا فوراً

الرئيس الفرنسي يندد بالهجوم الروسي على أوكرانيا ويؤكد أن باريس تعبر عن تضامنها مع كييف

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا فوراً، مندداً بالهجوم الروسي على أوكرانيا.

كما أكد ماكرون أن فرنسا متضامنة مع أوكرانيا.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى اجتماع لمجلس الدفاع بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صدق في وقت سابق على "عملية عسكرية خاصة" ضد أوكرانيا للقضاء على ما وصفه بتهديد خطير، قائلاً إن هدفه هو نزع سلاح الجارة الجنوبية لروسيا.

وصباح الخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا.

صور ترصد تدمير مطار عسكري في غرب أوكرانيا بقصف روسي أوكرانيا روسيا و أوكرانيا صور ترصد تدمير مطار عسكري في غرب أوكرانيا بقصف روسي
صفارات إنذار بكييف.. والجيش الأوكراني: نتعرض للهجوم بطول حدود روسيا وبيلاروسيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا صفارات إنذار بكييف.. والجيش الأوكراني: نتعرض للهجوم بطول حدود روسيا وبيلاروسيا

وأضاف أن الظروف تتطلب عملا حاسما من روسيا، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود، إفادتهم بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

وخلال خطاب الرئيس الروسي المفاجئ، أضاف بوتين: "روسيا لا يمكنها قبول تهديدات من أوكرانيا"، داعيا أوكرانيا لـ"وضع السلاح"، ومشدداً بالقول إن توسع حلف الأطلسي أكثر، واستخدامه أراضي أوكرانيا غير مقبول.

وأشار بوتين إلى أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، محذراً من أنه "في حال التدخل الأجنبي سنرد على الفور".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حاضرة رغم الغياب.. 17 عاماً على رحيل الصحفية العراقية أطوار بهجت حاضرة رغم الغياب.. 17 عاماً على رحيل الصحفية العراقية أطوار بهجت
اكتشف المزيد