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مسؤولون أميركيون يتوقعون سقوط العاصمة كييف خلال 96 ساعة

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من آثار الغزو الروسي لأوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

مسؤولون أميركيون يتوقعون سقوط العاصمة كييف خلال 96 ساعة

روسيا ستسعى إلى محاصرة القوات الأوكرانية وإجبارها على الاستسلام أو تدميرها

واشنطن - بندر الدوشي

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قال مسؤولون أميركيون لمجلة نيوزويك إنهم يتوقعون سقوط العاصمة الأوكرانية كييف في يد القوات الروسية القادمة في غضون أيام، وإنه سيتم تحييد مقاومة البلاد بشكل فعال بعد ذلك بوقت قصير.

وأفاد المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن تركيز موسكو، كما كشفت عنه إشارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيكون محاصرة القوات الأوكرانية وإجبارها على الاستسلام أو تدميرها.

وتوقعوا أن تتم السيطرة على كييف في غضون 96 ساعة، وأن تسقط القيادة الأوكرانية في غضون أسبوع تقريبًا.

ويبدو أن الهجمات الروسية على الحكومة الأوكرانية والمؤسسات العسكرية، مقترنة بهجمات برية للاستيلاء على نقاط استراتيجية، ليست سوى المرحلة الأولى لما قد يكون حملة برية أكثر شمولاً.

وأعرب أحد كبار ضباط المخابرات الأميركية السابقين، والذي يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع روسيا، عن توقعاته لسيناريو الغزو.

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وقال ضابط المخابرات الأميركية الكبير لمجلة نيوزويك: "بعد انتهاء القصف الجوي والمدفعي وبدء الحرب البرية حقًا ، أعتقد أن كييف ستسقط في غضون أيام قليلة فقط. قد يصمد الجيش الأوكراني لفترة أطول قليلاً ، لكن هذا لن يدوم طويلاً".

ووافق مصدر مقرب من حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، والذي طلب أيضًا عدم نشر اسمه، على التقييم الأميركي بأن كييف يمكن أن تُحاصر في غضون 96 ساعة، لكنهم لا يعتقدون أن حكومة الرئيس الأوكراني ستنهار.

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