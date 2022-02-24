هل تصمد أوكرانيا بوجه أقوى الجيوش عالميا؟ الأرقام تكشف؟

مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم الخميس، عن عملية عسكرية روسية في أوكرانيا، بدأت التساؤلات حول مدى قدرة أوكرانيا على المواجهة والصمود.

وأول ما يتبادر الى الذهن هو المقارنة بين القدرات العسكرية والأمنية لكلي البلدين علما أنه من الواضح أن روسيا هي "الأقوى" لا سيما وأنها تأتي في المرتبة الثانية عالميا كأقوى جيوشالعالم، ينما تحتل نظيرتها الأوكرانية المرتبة الثانية والعشرين عالميًا.

فروسيا تمتلك جيشا قويا، ويصل عدد جنود الجيش الروسي، وفقا لموقع "غلوبال فاير باور" مليون و350 ألف جندي، بينهم 850 ألف جندي من القوات العامة، و250 ألف من جنود الاحتياط، و250 ألفا من القوات شبه العسكرية.

وتشير إحصائيات الموقع بحسب آخر إحصائية لعام 2022 إلى أن جيش روسيا يحتل المرتبة الأولى عالميا فى أربعة أسلحة من القوات البرية، وهى الدبابات، حيث تملك روسيا 12.420 دبابة، والمدافع ذاتية الحركة، وتملك موسكو منها 6.574 دفعا، ومدافع الميدان ولديها 7.571، وراجمات الصواريخ، وتملك روسيا منها 3 آلاف و391.



آليات للجيش الروسي خلال عرض عسكري جيش روسيا مناورات للجيش الروسي في بيلاروسيا (أ ف ب)

ويشير التقرير إلى أن روسيا تمتلك 30 ألف و122 مدرعة، مما يجعها ثالث أضخم قوة مدرعات على مستوى العالم. وتمتلك روسيا أيضا أكثر من 6 آلاف قنبلة نووية، والتى تمثل قوة ردع إستراتيجية هائلة.

فيما يمتلك الجيش الروسي أكثر من 4173 طائرة حربية، بينها 772 مقاتلة، و739 طائرة هجومية، كما يمتلك الجيش الروسي 1543 مروحية عسكرية منها 538 مروحية هجومية.

ومن حيث القوة البحرية، يتكون الأسطول الروسي من 605 قطعة بحرية، منها حاملة طائرات وحيدة. ويمتلك الجيش الروسي 70 غواصة و15 مدمرة، و11 فرقاطة و48 كاسحة ألغام.

وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الإنفاق السنوي للجيش الروسي 154 مليار دولار أمريكي.

قدرات الجيش الأوكراني

يصل عدد أفراد الجيش الأوكراني إلى 200 ألف جندي، منهم 250 ألف جندي في قوات الاحتياط.

من حيث القوة الجوية، يمتلك الجيش الأوكراني 318 طائرة حربية فقط، بينها 69 مقاتلة، و29 طائرة هجومية، و32 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 71 طائرة تدريب، و112 مروحية عسكرية منها 34 مروحية هجومية في تأخر كبير وواضح عن نظيره الروسي في هذا الجانب.



من القوات الأوكرانية جيش أوكرانيا من القوات الأوكرانية جيش أوكرانيا

ولدى الجيش الأوكراني أكثر من 2596 دبابة و 12303 مدرعة و1067 مدفعا ذاتي الحركة وأكثر من 2040 مدفعًا ميدانيًا، إضافة إلى 490 راجمة صواريخ.

وعلى صعيد القوة البحرية، يضم الأسطول البحري الأوكراني 38 قطعة بحرية فقط في تأخر كبير أيضًا في هذا الجانب عن نظيره الروسي.

وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الانفاق السنوي للجيش الأوكراني 11.8 مليار دولار أمريكي.