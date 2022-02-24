هذه لعبة بنك أهداف بوتين الخطيرة التي فاجأ بها الجيش الأوكراني

فاجأ قوات الجيش الروسي القوات الأوكرانية قبل ساعات من الفجر من صباح الخميس بسلسلة هجمات صاروخية على مواقع قرب العاصمة كييف، فضلا عن استخدام مدفعية بعيدة المدى ضد مدينة خاركيف قرب الحدود الروسية.

واستهدف الهجوم الروسي الواسع بنك أهداف تم اختياره بعناية من قبل المخابرات الروسية حيث تم قصف البنية التحتية العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، بالإضافة إلى عدة مطارات ومنشآت رئيسية أخرى في محاولة لشل قدرات أوكرانيا العسكرية وعدم قدرتها على الرد.

ودخلت القوات البرية الروسية بعد القصف وتدمير بنك الأهداف بأسلحة دقيقة وفتاكة أوكرانيا من 3 جهات. في الساعات التي سبقت ضوء النهار، أبلغ الناس في أوديسا ودنيبرو وماريوبول وكراماتورسك عن وقوع انفجارات ضخمة.

وأسفرت عدة انفجارات في شرق العاصمة عن تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الرمادي في سماء الليل. كان أحد الأهداف الرئيسية هو المطار الدولي الرئيسي في بوريسبيل.

المطارات المستهدفة

وشملت المطارات الأخرى المستهدفة خاركيف وأوزرن وكولباكينو وتشوهيف وكراماتورسك وتشورنوبايفكا. وأظهر مقطع فيديو صاروخ كروز يصيب منشأة عسكرية في مطار إيفانو فرانكيفسك.

وكشفت مقاطع الفيديو التي انتشرت فيما بعد أن هناك أضراراً كبيرة في العديد من المدن وحولها. في خاركيف، ظهر مقطع فيديو لمبنى سكني تضرر بصاروخ أو مدفعية بعيدة المدى. وأظهر مقطع فيديو آخر صاروخًا مطمورًا في طريق. وأفادت خدمة الطوارئ الحكومية أن 6 أشخاص محاصرون تحت الأنقاض في مدينة نيزين.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن صواريخ باليستية استُخدمت في إطار الهجوم، بينما سُمع دوي طائرات فوق مدينة زابوريزهزي بوسط البلاد.

استخدم الروس مجموعة واسعة من الأسلحة في هجومهم، بما في ذلك الطائرات الهجومية والمروحيات والدبابات والمدفعية بعيدة المدى والصواريخ.

خارج الخدمة

وأشارت وكالات الأنباء الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إلى أن "البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية أصبحت خارج الخدمة، وقد دمّرت أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية".

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الجوية تحاول صد هجوم جوي روسي، مضيفا أن التقارير عن هبوط القوات الروسية في أوديسا كاذبة.

وأوقفت السلطات الأوكرانية المواقع الإلكترونية عن العمل "خشية التعرض لهجمات تسلل".

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن في بيان، إسقاط الدفاعات الجوية 5 طائرات روسية ومروحية في لوغانسك.

وأكدت خدمة حرس الحدود الأوكرانية، وقوع هجمات على وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش، نفذت باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.