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مجلس أوروبا يعلق مشاركة روسيا بعد هجومها على أوكرانيا

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Permanent Representative of the Russian Federation to the Council of Europe Ivan Soltanovsky (L) sits with other representatives as they gather at The Council of Europe in Strasbourg, eastern France on February 24, 2022, ahead of a debate on the situation in Ukraine after Russia launched an invasion. Russian President Vladimir Putin launched a full-scale invasion of Ukraine, forcing residents to flee for their lives and leaving at least 40 Ukrainian soldiers and 10 civilians dead. (Photo by Patrick HERTZOG / AFP)
اجتماع لمجلس أوروبا الخميس إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

مجلس أوروبا يعلق مشاركة روسيا بعد هجومها على أوكرانيا

مجلس أوروبا يقرر "تعليق" أي مشاركة للدبلوماسيين والموفدين الروس في أبرز هيئات هذه المنظمة الأوروبية "بمفعول فوري"

العربية.نت

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قرر مجلس أوروبا، اليوم الجمعة، "تعليق" أي مشاركة للدبلوماسيين والموفدين الروس في أبرز هيئات هذه المنظمة الأوروبية "بمفعول فوري" رداً على "الهجوم المسلح" على أوكرانيا.

وهذه العقوبة الأولى التي تفرضها منظمة دولية على روسيا منذ هجومها على أوكرانيا.

وأوضح المجلس في بيان أن هذا القرار لا يشمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذراع القانونية لمجلس أوروبا، التي ستواصل تقديم حمايتها للمواطنين الروس.

مقر مجلس أوروبا في ستراسبورغ في فرنسا
مقر مجلس أوروبا في ستراسبورغ في فرنسا

ويشمل التعليق "حقوق التمثيل" الروسية بلجنة الوزراء، وهي الجهاز "التنفيذي" للمنظمة الذي يشارك فيه دبلوماسيون من الدول الأعضاء البالغ عددها 47، وكذلك الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

ووفق البيان الذي نشر بعد "الاجتماع الطارئ" للجنة الوزراء حول النزاع الروسي الأوكراني، تظل روسيا عضواً في مجلس أوروبا وملتزمة باتفاقياته، ولاسيما الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأكد البيان أن "القاضي المنتخب في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن الاتحاد الروسي يظل أيضاً عضواً في المحكمة وستستمر المحكمة في النظر في الطلبات المقدمة ضد الاتحاد الروسي والبتّ فيها".

وأضاف المجلس في بيانه أن "التعليق ليس تدبيراً نهائياً لكنه مؤقت، ما يترك جسور التواصل مفتوحة".

لاجئون أوكرانيون في المجر اليوم
لاجئون أوكرانيون في المجر اليوم

وسبق أن فرض مجلس أوروبا عقوبات على روسيا عام 2014 بعيد ضمّها شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

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وحُرم حينها الوفد الروسي في الجمعية البرلمانية للمجلس من حق التصويت، وردت روسيا بمقاطعة جلسات هذه الجمعية وتعليق دفع مساهمتها في ميزانية المجلس.

لكن بعد خمس سنوات من التوتر الشديد، تمت تسوية النزاع وعاد الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية، ما أثار استياء كبيراً لدى البرلمانيين الأوكرانيين.

ودانت الأمينة العامة لمجلس أوروبا الكرواتية ماريا بيجينوفيتش بوريتش الخميس "بشدة" الهجوم على أوكرانيا، مؤكدةً أنه قد يكون له "عواقب وخيمة على القارة بأكملها".

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