الكرملين: روسيا ستفرض عقوبات انتقامية على الغرب

أعلن الكرملين اليوم الجمعة أن روسيا ستفرض عقوبات انتقامية على الدول الغربية على أساس المعاملة بالمثل.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن العقوبات ستسبب مشاكل لروسيا لكن يمكن احتواء تأثيرها، كما أنها قللت اعتماد موسكو على الواردات الأجنبية.

ورفض المتحدث الروسي التعليق على المدة التي ستستغرقها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الذي أدى إلى فرض العقوبات، قائلا إنه ينبغي إحالة الأسئلة المتعلقة بوفيات المدنيين الأوكرانيين إلى الجيش.

وتعرضت روسيا لعقوبات أوروبية وأميركية وبريطانية واسعة وقاسية عقب دخولها أراضي أوكرانيا.



وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطاب إلى الأمة، الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت على موسكو عقوبات اقتصادية جديدة، وأقرّت قيوداً على التصدير إلى روسيا.

وقال بايدن إن أربعة مصارف روسية إضافية ستُدرج على قائمة العقوبات، كما سيتم حرمان روسيا من أكثر من نصف وارداتها من المنتجات التكنولوجية المتطورة، معتبراً أنّ هذا سيكبّد الاقتصاد الروسي تكاليف باهظة، على الفور وعلى المدى البعيد في آن واحد.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على العديد من المسؤولين الروس رفيعي المستوى، بينهم وزير الدفاع سيرغي شويغو.

وإلى جانب شويغو، تضمنت لائحة العقوبات، رئيس مكتب بوتين أنطون فاينو ونائبي رئيس الوزراء مارات خوسنولين ويوريفيتش غريغورينكو ووزير الاقتصاد والتنمية ماكسيم غيناديفيتش.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا..