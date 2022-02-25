الوكالة الذرية: نأمل بعدم تأثر منشأة تشيرنوبل النووية بالهجوم الروسي

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا، إن أوكرانيا أبلغتها بأن "قوات مسلحة مجهولة" قد سيطرت على محطة تشيرنوبيل النووية التي تم إيقاف تشغيلها، مضيفة أنه "لم تقع إصابات أو دمار في الموقع الصناعي".

ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي إلى "أقصى درجات ضبط النفس" لتجنب الإجراءات التي قد تعرض المنشآت النووية الأوكرانية للخطر.

وقال في بيان: "تماشياً مع تفويضها، تراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التطورات في أوكرانيا عن كثب مع التركيز بشكل خاص على سلامة وأمن محطات الطاقة النووية وغيرها من المنشآت ذات الصلة بالطاقة النووية".

من جانب آخر، تحطمت طائرة عسكرية روسية في إقليم فورونيج الروسي المحاذي لأوكرانيا، حسبما أفاد الجيش الروسي ليلة الخميس.

وقال مسؤولون عسكريون إن الطائرة أنتونوف - 26 كانت تقوم برحلة مخططة لنقل معدات عسكرية وتحطمت بسبب عطل فني، مضيفين أن طاقم الطائرة بالكامل لقوا حتفهم في الحادث.

لم يحددوا عدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة.

في غضون ذلك، وسعت هيئات تنظيم الطيران الأميركية منطقة شرق أوروبا وروسيا حيث يحظر تحليق شركات الطيران والطيارين الأميركيين بسبب الصراع.

وفي توجيه جديد الخميس، منعت إدارة الطيران الفيدرالية شركات الطيران الأمريكية من التحليق فوق أي جزء من أوكرانيا أو بيلاروسيا والجزء الغربي من روسيا.

وكانت القيود السابقة قد منعت شركات الطيران الأميركية من التحليق فوق الجزء الشرقي من أوكرانيا. تغطي القيود رحلات الركاب والبضائع، لكنها لا تغطي الرحلات العسكرية.