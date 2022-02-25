ساعات اليد فضحت السر.. هكذا خدع بوتين قادة الغرب

كشف موقع استخباراتي عن عملية خداع كبيرة للقادة الغربيين قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك ليلة إعلانه استقلال "لوغانسك" و"دونيتسك" عن أوكرانيا وذلك وفق ما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني في تقرير أمس الخميس.

واكتشف الموقع الاستخباراتي أن بوتين وقع على مرسوم اعتراف روسيا باستقلال "لوغانسك" و"دونيتسك"، قبل اجتماعه الصوري مع مجلس الأمن القومي الروسي.

ولاحظت الجهات الاستخباراتية أن القنوات الإخبارية الروسية أعلنت عن اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي ونقلته في تمام الساعة 4:52 دقيقة مساءً بتوقيت موسكو.

ورصدت الجهات التوقيت في ساعات اليد لكل من وزير الدفاع، سيرغي شويغو، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، كانت تشير إلى 11:45 دقيقة، وفي الجلسة نفسها ساعة عمدة موسكو تشير إلى 12:10 دقائق.

خلع ساعته عندما انتبه لذلك

وعندما ظهر "بوتين" في بثٍ آخر بعد ساعات أثناء توقيع اعتراف روسيا باستقلال "لوغانسك" و"دونيتسك" كانت ساعته تحمل مفاجأة حيث تشير إلى 10:15 دقيقة وهو ما يتطابق مع ممثلي الإقليمين الانفصاليين.

وبحسب ساعة بوتين؛ فإن توقيعه سبق اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي؛ حيث انتبه لهذه النقطة فخلع ساعة يده ووضعها على الطاولة ولكن باقي الفريق لم يفعل ذلك وفضح المسرحية.