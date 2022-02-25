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سفير أوكرانيا لدى اليابان: أوروبا معرضة للتلوث النووي إذا دمر الروس مفاعل تشرنوبيل

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روسيا و أوكرانيا

سفير أوكرانيا لدى اليابان: أوروبا معرضة للتلوث النووي إذا دمر الروس مفاعل تشرنوبيل

سفير أوكرانيا لدى اليابان: على الصين أن تعبر بصراحة عن رفضها للحرب

دبي _ العربية.نت

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قال سفير أوكرانيا لدى اليابان سيرجي كورسونسكي، اليوم الجمعة، إن أوروبا معرضة للتلوث النووي إذا دمر الروس مفاعل تشرنوبيل، مطالبا الصين بأن تعبر بصراحة عن رفضها للحرب.

وأضاف السفير الأوكراني لدى اليابان، أن بلاده لم تعد تسيطر على مفاعل تشرنوبيل النووي، موضحا أن القوات الروسية حاولت السيطرة على مطار قرب كييف لتنفيذ إنزال.

وأردف السفير أن القوات الروسية التي سيطرت على تشرنوبيل لا تعرف كيف تتحكم به، مؤكدا سيطرة قوات العمليات الخاصة الروسية على منشأة تشرنوبيل.

وأفاد سفير أوكرانيا لدى اليابان بأن العاملين في مفاعل تشرنوبيل محتجزون.

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وفي تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البري العسكري في مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتي دونتيسك ولوغانسك، محذرًا من أي تدخل خارجي في أوكرانيا ودعا في الوقت نفسه الجيش الأوكراني لإلقاء السلاح.

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