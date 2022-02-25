يوم ثان لهجوم روسيا على أوكرانيا.. انفجارات بسماء كييف

أفادت وكالات أنباء، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بسماع دوي سلسلة انفجارات وسط العاصمة الأوكرانية.

وسُمع دوي انفجارَين قويين في وسط كييف، وفق ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس"، غداة بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

فيما ذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء أن دوي انفجارين سُمع في العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

من جهته، قال نائب وزير الداخلية الأوكراني أنتون غيراشتشينكو عبر حسابه في "تلغرام" إن "الضربات ضد كييف بصواريخ كروز أو (صواريخ) باليستية قد استؤنِفَت. سمعتُ دوي انفجارَين قويين".

وأكدت مصادر أوكرانية متطابقة إسقاط طائرة روسية فوق كييف، فيما أكدت الداخلية الأوكرانية أن الطائرة الروسية اصطدمت بمبنى سكني، وأن ذلك أدى إلى اشتعال النيران في المبنى.

يأتي ذلك فيما تم تشغيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أوديسا، كما أفادت خدمة حرس الحدود الأوكراني أن موقع حدودي أوكراني في منطقة زابوروجيا يتعرض لضربة صاروخية وسقوط ضحايا.

Whatever was shot down over Kyiv was pretty big pic.twitter.com/aV6a3VwPgX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 25, 2022

وأظهرت صور تم تداولها بمواقع التواصل تصدي الدفاعات الجوية الأوكرانية لبعض الصواريخ في سماء العاصمة الأوكرانية.

فيما نقلت THE SPECTATOR INDEX عن أوكرانيا القول إنها "أسقطت طائرة روسية فوق كييف"، كما أضافت أنه تم اعتراض صاروخ فوق العاصمة الأوكرانية كييف.

Something large was intercepted by Ukrainian air defences over Kyiv minutes ago pic.twitter.com/TkH5nrecSM — ELINT News (@ELINTNews) February 25, 2022

وسُمعت أصوات مماثلة في اليوم السابق عندما تعرضت قاعدة عسكرية في بلدة بروفاري بالقرب من كييف، وفقا لمسؤولين أوكرانيين، لقصف بصواريخ كروز روسية، مما خلف عددا من القتلى.

وشنت روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا أمس الخميس، وقالت كييف إن الغزو تسبب في سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

ويثير تقدم القوات الروسية مخاوف من تصاعد الهجمات التي تستهدف العاصمة كييف ومنشآت استراتيجية وحكومية.

وقالت شبكة بلومبيرغ الإخبارية، مساء الخميس، إن العاصمة الأوكرانية كييف قد تسقط خلال ساعات مع تدمير الدفاعات الجوية.

وقبيل ذلك قال مسؤولون أميركيون لمجلة نيوزويك إنهم يتوقعون سقوط العاصمة الأوكرانية كييف في يد القوات الروسية القادمة في غضون أيام، وإنه سيتم تحييد مقاومة البلاد بشكل فعال بعد ذلك بوقت قصير.