صور لسيارة دهستها دبابة روسية في محيط العاصمة الأوكرانية
أعلن مسؤول أوكراني أن القوات الروسية تستخدم مطار غوميل في بيلاروسيا للاعتداء على كييف
ظهرت صور صادمة ومباشرة لسيارة دهستها دبابة روسية في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.
وميدانيا، أعلن مسؤول أوكراني أن القوات الروسية تستخدم مطار غوميل في بيلاروسيا للاعتداء على كييف.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وكالة "أسوشيتد برس" أن دوي إطلاق نار تردد بالقرب من الحي الحكومي في العاصمة الأوكرانية كييف. وقال مستشار للحكومة الأوكرانية اليوم الجمعة إنه يتوقع أن تحاول روسيا اقتحام كييف خلال اليوم. وحثت السلطات الأوكرانية سكان المدينة على التوجه إلى الملاجئ بعد إنذار من غارات جوية
وأفادت شبكة "سي إن إن" CNN الأميركية، الجمعة، نقلاً عن مصادر أميركية، بأن القوات الروسية باتت على بعد نحو 30 كلم من العاصمة الأوكرانية كييف، كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن غارات روسية استهدفت مدرجاً في مطار كييف الدولي، بينما تجري معارك شمال العاصمة كييف، بحسب الجيش الأوكراني.
وأعلن الجيش الأوكراني أنه يقاتل وحدات من المدرّعات الروسية في مدينتَي ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالي على بُعد 45 و80 كلم شمال كييف العاصمة.
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