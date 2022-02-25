فيديو.. تعبئة عامة في الشيشان لدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

رصد مقطع فيديو عمليات تعبئة روسية في الشيشان لدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

هذا وتشير التطورات الميدانية إلى أن القوات الروسية تُشدد الخناقَ حول العاصمة الأوكرانية كييف، وتواصل تقدمَها باتجاه الضواحي وتحديداً من الجهة الشمالية الشرقية للعاصمة.

وأعلن مسؤول أوكراني أن القوات الروسية تستخدم مطار غوميل في بيلاروسيا للاعتداء على كييف.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وكالة أسوشييتد برس أن دوي إطلاق نار تردد بالقرب من الحي الحكومي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال مستشار للحكومة الأوكرانية، الجمعة، إنه يتوقع أن تحاول روسيا اقتحام كييف اليوم. وحثت السلطات الأوكرانية سكان المدينة على التوجه إلى الملاجئ بعد إنذار من غارات جوية.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، الجمعة، نقلاً عن مصادر أميركية، بأن القوات الروسية باتت على بعد نحو 30 كلم من العاصمة الأوكرانية كييف، كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن غارات روسية استهدفت مدرجاً في مطار كييف الدولي، بينما تجري معارك شمال العاصمة كييف، بحسب الجيش الأوكراني.

وذكر الجيش الأوكراني أنه يقاتل وحدات من المدرّعات الروسية في مدينتَي ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالي على بُعد 45 و80 كلم شمال كييف العاصمة.