لهذا السبب فقط قد يسحب بوتين قواته فوراً من أوكرانيا

قدم الرئيس بوتين العديد من الحجج كمبرر لعملية الهجوم على أوكرانيا حيث ادعى أن هدفه من العملية العسكرية هو حماية الأشخاص الذين "يتعرضون للتنمر والإبادة الجماعية"، وأنه يسعى إلى "نزع السلاح والأفكار النازية" من أوكرانيا.

وبينما ترتفع حصيلة القتلى، يواجه بوتين اتهامات بأنه يهدد السلام في أوروبا. ما يحصل في الأيام القادمة قد يهدد أمن القارة الأوروبية برمتها.

ويبدو أن إزاحة النظام الحالي وهروب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحكومته وتسليم السلطة لحكومة موالية لموسكو تمنع انضمام أوكرانيا لحلف الناتو سيكون بداية سحب بوتين لقواته من أوكرانيا لأن البقاء يوما واحدا يكلف الدولة الروسية الكثير.

مقال بوتين حول أوكرانيا 2021

وفي مقال مطول كتبه في يوليو 2021، أشار بوتين إلى الروس والأوكرانيين على أنهم "شعب واحد"، وأشار إلى أن الغرب أفسد أوكرانيا وأخرجها من فلك روسيا من خلال "تغيير قسري للهوية".

وظهرت رؤية الرئيس الروسي بوتين أكثر مع خطابه الذي وجهه الاثنين الماضي وأعلن فيه عن قراره الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك، بينما ألقى بظلال من الشك على سيادة أوكرانيا.

الرئيس الأوكراني يتعهد بالبقاء في #كييف: العالم تركنا نواجه مصيرنا ويواصل مشاهد "العدوان الروسي"#العربية pic.twitter.com/jScAkBkdI6 — العربية (@AlArabiya) February 25, 2022

وقوبلت جهود بوتين لإعادة أوكرانيا إلى المدار الروسي برد فعل عكسي، حيث أظهرت العديد من استطلاعات الرأي الأخيرة أن غالبية الأوكرانيين يفضلون الآن عضوية حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة.

في ديسمبر، قدم بوتين للولايات المتحدة وحلف الناتو قائمة بالمطالب الأمنية. كان من أهمها ضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو أبدًا وأن التحالف سيتراجع عن تواجده العسكري في شرق ووسط أوروبا.

وقال بوتين للغرب: "أنتم من يجب أن تقدموا لنا الضمانات، وعليكم أن تفعلوا ذلك على الفور، الآن". وأضاف: "هل ننشر صواريخ بالقرب من حدود الولايات المتحدة؟ لا، لا نفعل. إن الولايات المتحدة هي التي تأتي إلينا بصواريخها وهي واقفة بالفعل على أعتابنا".