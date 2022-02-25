ماذا لو وقع الرئيس الأوكراني زيلينسكي بقبضة قوات بوتين؟
تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة بالبقاء في كييف، حيث تقاتل قواته القوات الروسية المهاجمة
أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الجمعة، عن مخاوفه بشأن سلامة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التي اعتبر أنها باتت "مهددة" بعد الهجوم الروسي.
وأكد لودريان، في تصريح لإذاعة "فرانس إنتر" نقلتها فرانس برس، أن "سلامة الرئيس زيلينسكي تشكل عنصرا مركزيا في ما يحصل"، معلنا عن "قدرة" بلاده في تقديم المساعدة له "إذا لزم الأمر".
صانع حروب
ووصف لودريان بوتين بأنه صانع حروب معربًا عن خشيته من أن يمتدّ الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى مولدافيا وجورجيا.
وقال إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يريد "إخراج أوكرانيا من خارطة الدول"، واصفا ما يحدث بأنه "حرب شاملة".
يأتي ذلك فيما تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة بالبقاء في كييف، حيث تقاتل قواته القوات الروسية المهاجمة، الذين يتقدمون صوب العاصمة في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.
وشنت روسيا هجومها برا وجوا وبحرا أمس الخميس بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين الحرب. وفر ما يقدر بنحو 100 ألف شخص بينما هزت الانفجارات وإطلاق النار المدن الرئيسية.
-
300 دقيقة من تراوري بموسم ديمبلي كاملًالم يستغرق الإسباني آداما تراوري الكثير ليتألق دفاعًا عن ألوان نادي برشلونة، بعدما انتقل إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة، إذ ساهم لاعب ... رياضة
-
كارتيرون يعترف بصعوبة مواجهة الوداد في دوري الأبطالأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك المصري، أن مباراة ناديه أمام الوداد المغربي المقرر لها يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من ... رياضة
-
اليونيسف: طالبان تظهر التزاما بعودة الفتيات للدراسةبالرغم من عدم وجود حظر رسمي، فقد مُنعت الفتيات من الصف السابع فأكبر من الذهاب إلى المدارس في معظم أنحاء البلاد منذ سيطرة طالبان على الحكم قبل 6 أشهر العرب والعالم