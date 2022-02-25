.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ماذا لو وقع الرئيس الأوكراني زيلينسكي بقبضة قوات بوتين؟

  • الخط
فولوديمير زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

ماذا لو وقع الرئيس الأوكراني زيلينسكي بقبضة قوات بوتين؟

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة بالبقاء في كييف، حيث تقاتل قواته القوات الروسية المهاجمة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الجمعة، عن مخاوفه بشأن سلامة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التي اعتبر أنها باتت "مهددة" بعد الهجوم الروسي.

وأكد لودريان، في تصريح لإذاعة "فرانس إنتر" نقلتها فرانس برس، أن "سلامة الرئيس زيلينسكي تشكل عنصرا مركزيا في ما يحصل"، معلنا عن "قدرة" بلاده في تقديم المساعدة له "إذا لزم الأمر".

صانع حروب

ووصف لودريان بوتين بأنه صانع حروب معربًا عن خشيته من أن يمتدّ الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى مولدافيا وجورجيا.

هاتفه لم يعد متاحاً.. آخر مكالمة من زيلينسكي أحزنت قادة أوروبا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا هاتفه لم يعد متاحاً.. آخر مكالمة من زيلينسكي أحزنت قادة أوروبا
أين يقيم زيلينسكي الهدف رقم 1 على قائمة قوات بوتين في أوكرانيا؟ العرب والعالم روسيا و أوكرانيا أين يقيم زيلينسكي الهدف رقم 1 على قائمة قوات بوتين في أوكرانيا؟

وقال إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يريد "إخراج أوكرانيا من خارطة الدول"، واصفا ما يحدث بأنه "حرب شاملة".

يأتي ذلك فيما تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة بالبقاء في كييف، حيث تقاتل قواته القوات الروسية المهاجمة، الذين يتقدمون صوب العاصمة في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وشنت روسيا هجومها برا وجوا وبحرا أمس الخميس بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين الحرب. وفر ما يقدر بنحو 100 ألف شخص بينما هزت الانفجارات وإطلاق النار المدن الرئيسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مراسلة العربية والحدث ترصد لحظة اختراق القوات الروسية لخاركيف الروسية مراسلة العربية والحدث ترصد لحظة اختراق القوات الروسية لخاركيف الروسية
اكتشف المزيد